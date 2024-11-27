Юнацька ліга УЄФА: "Динамо" здобуло розгромну перемогу, "Шахтар" вирвав нічию проти ПСВ (відео)

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" провели чергові матчі у Юнацькій лізі УЄФА.

"Біло-сині" здобули розгромну перемогу в першому з двох матчів плейоф проти команди "2 Корріку" з Косова. Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь киян.

У першому таймі за "Динамо" забивали Кирило Осипенко та Матвій Пономаренко. Після перерви Пономаренко відзначився ще двічі й таким чином офрмив хет-трик. Автором ще одного результативного удару став Іван Андрейко.

Матч-відповідь між командами відбудеться у середу, 11 грудня.

А ось "Шахтар", який грає у Юнацькій лізі УЄФА в основному раунді, зіграв унічию з нідерландським ПСВ – 1:1.

"Гірники" пропустили першими – на 55-й хвилині пенальті реалізував Робін ван Дювен. Однак на 76-й хвилині за донецьку команду забив Антон Дрозд, тож переможця визначити не вдалося.

Наразі "Шахтар" U-19 з 10 очками після п'яти матчів посідає проміжне восьме місце в загальній турнірній таблиці Юнацької ліги УЄФА.

У наступному турі юні "гірники" 10 грудня зустрінуться з мюнхенською "Баварією".

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