Юнацька Ліга УЄФА: "Шахтар" поступився "Інтеру" та втратив шанси на вихід до плейоф (відео)

Юнацька Ліга УЄФА: "Шахтар" поступився "Інтеру" та втратив шанси на вихід до плейоф (відео)

Юні "гірники" залишилися без єврокубкової весни.

Донецький "Шахтар" в гостях програв міланському "Інтеру" ( 0:1 ) в матчі 5-го туру групової стадії Юнацької Ліги УЄФА, яку ще називають юнацькою Лігою чемпіонів.

Єдиний гол у цій зустрічі "нерадзуррі" забили на четвертій хвилині. Його автором став Лоренцо Песчетола.

Таким чином, "гірники" (6 очок) вже не піднімуться вище третьої сходинки та залишилися без єврокубкової весни. "Інтер" (13 балів) очолює групу D. На другому місці - мадридський "Реал" (10 балів). "Шериф" без набраних очок йде останнім.

Додамо, що дорослі команди "Інтера" та "Шахтаря" зустрінуться сьогодні о 19:45 на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію цієї гри.

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