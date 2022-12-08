Юнацька збірна України дізналася суперників у елітраунді відбору на Євро-2023

У четвер, 8 грудня, відбулося жеребкування елітраунду кваліфікації Євро-2023 серед збірних U-19, за результатами якого суперників дізналася збірна України.

"Синьо-жовті" боротимуться у групі з Іспанією, Данією та Люксембургом.

32 команди були поділені на вісім груп, поєдинки яких пройдуть у березні. На кону — 15 путівок до фінальної стадії, матчі якої відбудуться в період із 17 травня до 2 червня 2023 року в Угорщині. У фінальний турнір вийдуть вісім переможців груп елітраунду відбору та сім володарів других місць із найкращими результатами. До них приєднається країна-господар.

Результати жеребкування елітраунду відбору Євро-2023:

Група 1: Франція, Румунія, Норвегія, Північна Ірландія.

Група 2: Німеччина, Словенія, Бельгія, Італія.

Група 3: Україна, Іспанія, Данія, Люксембург.

Група 4: Португалія, Хорватія, Чехія, Швеція.

Група 5: Ірландія, Греція, Естонія, Словаччина.

Група 6: Сербія, Польща, Ізраїль, Латвія.

Група 7: Англія, Туреччина, Ісландія, Угорщина.

Зазначимо, що підопічні Сергія Нагорняка за підсумком усіх матчів набрали 9 очок і завершили кваліфікацію на першому місці. У третьому турі кваліфікації на Євро-2023 збірна України перемогла команду Швеції (0:2).

Читайте також:

"Дніпро-1" – зимовий чемпіон: підсумки осінньої частини УПЛ

"Save Ukraine": під час матчу ЧС-2022 на поле вибіг активіст із закликом допомогти Україні (фото, відео)

Воротар збірної Польщі після переможного матчу на ЧС-2022 завершив інтерв'ю гаслом "Слава Україні" (відео)