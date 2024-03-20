Юнацька збірна України перемогла на старті елітраунду відбору Євро-2024 – дебют Шевченка-молодшого

Юнацька збірна України (U-19) переможно розпочала виступи в елітраунді кваліфікації до Євро-2024. Наша команда у Скоп'є обіграла однолітків з Північної Македонії ( 0:2 ).

"Синьо-жовті" вийшли вперед наприкінці першого тайму. В компенсований час Данило Кревсун зіграв на підбиранні після подачі з кутового та точно пробив у ближній кут. Для 18-річного півзахисника дортмундської "Боруссії" це був дебютний матч за збірну України U-19.

На початку другого тайму українці зміцнили свою перевагу в рахунку. На 48-й хвилині нападник київського "Динамо" Матвій Пономаренко з-за меж штрафного відправив м'яч у кут воріт македонців.

Завершували матч підопічні Дмитра Михайленка у більшості – на 75-й хвилині у складі македонців був вилучений захисник Анес Мельїчі.

Зазначимо, що в цьому поєдинку за збірну України U-19 дебютував Крістіан Шевченко – 17-річний син легедарного гравця, а нині президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка. Нещодавно він отримав український паспорт і був викликаний до національної команди. У грі з македонцями Крістіан вийшов на заміну на 79-й хвилині.

Крім Північної Македонії, суперниками збірної України U-19 в елітраунді відбору Євро-2024 є Латвія та Швейцарія. Наступний матч "синьо-жовті" зіграють у суботу, 23 березня, проти латвійців.

Для виходу на континентальну першість українці повинні посісти перше місце у своїй групі.

Переможці груп елітраунду приєднаються до господаря, Північної Ірландії, у фінальній стадії, яка відбудеться 15-28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

Раніше повідомлялося, що збірна України U-17 розгромила Словаччину та вийшла до фінального турніру Євро-2024.

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