Юнацька збірна України розгромною перемогою достроково вийшла до елітраунду відбору Євро-2023

Юнацька збірна України (U-19) розбила команду Кіпру у другому турі кваліфікації на Євро-2023. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 4:1 .

Підопічні Сергія Нагорняка вийшли вперед на початку зустрічі – Іван Варфоломеєв реалізував пенальті.

Через 8 хвилин суперник зміг зрівняти рахунок, однак українці в другому таймі відповіли ще трьома голами. Дубль оформив Антон Царенко, який вийшов на заміну. Ще один м'яч у складі нашої збірної забив Олег Федор.

Додамо, що в стартовому матчі відбору на Євро-2023 "синьо-жовті" переграли Косово з рахунком 1:0.

Таким чином, українці набрали 6 очок і достроково гарантували собі щонайменше друге місце групи та вихід до елітраунду відбору на континентальну першість.

У заключному матчі групи підопічні Нагорняка 23 листопада зіграють зі шведами. Жеребкування елітраунду відбору Євро-2023 відбудеться 8 грудня.

Читайте також:

У Катарі стартував чемпіонат світу-2022 з футболу: яскраві фото церемонії відкриття

Чемпіонат світу-2022: календар і результати всіх матчів

Чемпіонат світу з футболу 2022: групи та турнірні таблиці