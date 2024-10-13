Юнацька збірна України U-17 достроково вийшла до другого раунду відбору на Євро-2025

Заключний поєдинок з бельгійцями не матиме для підопічних Юрія Мороза турнірного значення.

Юнацька збірна України з футболу (U-17) достроково забезпечила собі путівку до другого раунду кваліфікації на чемпіонат Європи-2025.

Сталося це після того, як Бельгія обіграла Косово (2:1) у матчі суперників української команди в рамках другого туру.

Збірна України набрала максимально можливі 6 очок в двох турах: здійснила камбек і перемогла Косово (4:2), після чого здобула розгромну перемогу над Казахстаном (3:0).

Перед заключним туром Україна та Бельгія мають по 6 очок, Косово і Казахстан – жодного.

Таким чином, підопічні Юрія Мороза вже точно не фінішують нижче другого місця у квартеті, що й потрібно для виходу до другого раунду відбору на Євро-2025.

Тож матч останнього туру з бельгійцями, який заплановано на 15 жовтня у Генку, не матиме для українців турнірного значення.

Другий раунд відбору на континентальну першість стартує навесні 2025 року. В ньому візьмуть участь 28 команд. Переможці семи груп приєднаються до господарки Албанії у фінальному турнірі, який відбудеться влітку того ж року.

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