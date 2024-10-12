Юнацька збірна України U-17 за 4 хвилини здобула розгромну перемогу у відборі на Євро-2025

Підопічні Юрія Мороза розбили Казахстан і лідирують у своїй групі.

Юнацька збірна України з футболу (U-17) розгромила команду Казахстану ( 3:0 ) в матчі другого туру кваліфікації до чемпіонату Європи-2025. Поєдинок відбувся у бельгійському Ейпені.

До середини другого тайму на табло трималися нулі, але в період від 69-ї до 73-ї хвилини підопічні Юрія Мороза тричі вразили ворота суперника – забивали Іван Андрейко, Арсен Залипка та Мухаммад Джурабаєв.

Для "синьо-жовтих" це друга поспіль перемога на старті відбору до Євро-2025. У першому турі українська збірна здійснила камбек і перемогла Косово (4:2).

Таким чином, наразі українці з 6 очками після двох матчів очолюють свою групу. Далі розташувалися Бельгія (3 очки, 1 матч), Косово (0, 1 матч) та Казахстан (0, 2 матчі).

У заключному третьому турі команда Мороза зустрінеться з бельгійцями. Поєдинок відбудеться 15 жовтня у Генку.

До другого раунду відбору вийдуть по дві найкращі команди кожної групи. Після цього 28 учасників навесні 2025 року в семи групах Ліги А боротимуться за сім путівок до фінального турніру, який улітку відбудеться в Албанії.

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