Юнацька збірна України U-17 здійснила камбек і перемогою стартувала у відборі на Євро-2025

Підопічні Юрія Мороза не без проблем здолали команду Косова.

Юнацька збірна України з футболу (U-17) перемогою розпочала кваліфікацію до чемпіонату Європи-2025. У стартовому турі "синьо-жовті" обіграли команду Косова з рахунком 4:2 .

Початок матчу склався невдало для підопічних Юрія Мороза, які пропустили два голи.

Однак далі українці здійснили камбек, чотири рази вразивши ворота суперника. Перемогу нашій команді принесли дублі Дмитра Зудіна та Павла Люсіна.

У відборі на Євро-2025 збірна України U-17 виступає у групі 4 разом з Бельгією, Косовом та Казахстаном.

До другого раунду відбору вийдуть по дві найкращі команди кожної групи. Після цього 28 учасників навесні 2025 року в семи групах Ліги А боротимуться за сім путівок до фінального турніру, який улітку відбудеться в Албанії.

Наступний матч у кваліфікації до Євро-2025 збірна України U-17 проведе 12 жовтня проти команди Казахстану.

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