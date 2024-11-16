Юнацька збірна України U-19 програла другий матч поспіль у відборі до Євро-2025 (відео)

Після фіаско з Казахстаном підопічні Дмитра Михайленка поступилися Словенії.

Юнацька збірна України з футболу (U-19) програла одноліткам зі Словенії в другому матчі мінітурніру кваліфікаційного раунду до Євро-2025. Поєдинок у нідерландському Вендамі завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:1 .

Єдиний гол підопічні Дмитра Михайленка пропустили на початку другого тайму. На 49-й хвилині у складі словенської збірної відзначився Давід Пеїчич.

Повне відео матчу Україна U-19 – Словенія U-19

Для "синьо-жовтих" це друга поразка поспіль у кваліфікації на юнацьке Євро-2025. У стартовому матчі відбору команда Михайленка виявилася слабшою за Казахстан (1:2).

Останній матч у відбору на континентальну першість українці зіграють 19 листопада проти Нідерландів.

До елітраунду відбору Євро-2025 вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя з 13-ти квартетів.

Нагадаємо, збірна України U-19 є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2024 команда Михайленка зупинилася за крок від фіналу, зазнавши мінімальної поразки від французів.

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