Юнацька збірна України U-19 зазнала поразки на старті кваліфікації до Євро-2025 (відео)

Юнацька збірна України з футболу (U-19) програла одноліткам з Казахстану в першому матчі мінітурніру кваліфікаційного раунду до Євро-2025. Поєдинок у нідерландському місті Ассен завершився поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 1:2 .

У складі казахстанської команди дублем відзначився Тамерлан Агіманов, який забив голи на 9-й і 35-й хвилинах.

Підопічні Дмитра Михайленка зуміли відповісти лише одним результативним ударом – на 62-й хвилині пенальті реалізував Матвій Пономаренко.

Повне відео матчу Україна U-19 – Казахстан U-19

Після поразки від Казахстану "синьо-жовті" також зіграють проти Словенії (16 листопада) та Нідерландів (19 листопада).

До елітраунду відбору Євро-2025 вийдуть по дві перші збірні кожної групи кваліфікаційного раунду й найкраща третя з 13-ти квартетів.

Нагадаємо, збірна України U-19 є чинним півфіналістом континентальної першості. На Євро-2024 команда Михайленка зупинилася за крок від фіналу, зазнавши мінімальної поразки від французів.

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