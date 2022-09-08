Юнацька збірна України з футзалу на останній хвилині вирвала нічию проти Іспанії перед плейоф ЧЄ-2022

Збірна України з футзалу віком до 19 років у рамках 3-го туру групової стадії фінальної частини Чемпіонату Європи зуміла зіграти внічию проти Іспанії із рахунком 2:2.

Зазначимо, що Україна та Іспанія перед очною дуеллю вже забронювали собі участь у півфіналі континентальної першості, адже обидві здобули перед цим по дві перемоги в групі. Тож, ця гра повинна була вирішити, хто посяде першу сходинку.

Усі чотири голи були забиті в другій половині дуелі. Поступаючись іспанцям із рахунком 1:2 до 39 хвилини, "синьо-жовті" під час гри з п'ятим польовим знайшли в собі сили вибороти нічию. Попри це, українська команда вийшла до плейоф змагань із другого місця, адже порівняно з іспанцями має гіршу різницю забитих та пропущених голів.

У 1/2 фіналу збірна Україна U-19 зіграє з Португалією. Ця гра розпочнеться у четвер, 8 вересня, о 19:00 за київським часом. В іншій парі зійдуться збірні Польщі та Іспанії.

Україна та Іспанія набрали в групі по сім балів;

Перед цим "синьо-жовті" в квартеті обіграла в неймовірному поєдинку Хорватію (6:4) та розбили Румунію (5:2). Що стосується Іспанії, то вони спочатку розтрощили румунів (9:0), а потім познущалися з хорватів (11:1).

Додамо, що право зіграти у фінальній частині Євро-2022 з футзалу юнацька збірна України отримала завдяки тому, що посіла в своїй відбірковій групі перше місце з трьома перемогами в трьох матчах.

Юнацький чемпіонат Європи з футзалу проходить вдруге в історії. Перший розіграш турніру у 2019 році виграла саме збірна Іспанії, яка в фіналі з рахунком 6:1 розбила Хорватію. На Євро-2019 збірна України вийшла до групового етапу. “Синьо-жовті” посіли третє місце в групі та не пробилися до півфіналу.

Раніше повідомлялося, що доросла збірна України з футзалу отримала суперників в основному раунді відбору до ЧС-2024.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.