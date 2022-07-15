Юнацька збірна України з футзалу отримала суперників у фінальному турнірі Євро-2022

Збірна України U-19 з футзалу дізналася суперників з фінального турніру чемпіонату Європи-2022, який відбудеться з 4 по 10 вересня в іспанському Хаені.

У четвер, 14 липня, відбулося жеребкування фінального турніру юнацького чемпіонату Європи з футзалу (U19).

Вісім команд було розбито на дві групи по чотири команди, по дві найкращі з яких вийдуть у півфінали. За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи А, де зіграє з Іспанією, Хорватією та Румунією.

Матчі у групах відбудуться 4, 5 та 7 вересня. Півфінали зіграють 8 вересня, фінал – 10-го.

"Синьо-жовті" вийшли на турнір в якості переможців шостої групи кваліфікації. У відборі команда Віталія Одегова виграла всі три матчі із загальним рахунком 26:2.

Зазначимо, що для української команди це буде другий за рахунком Євро в історії. У 2019 році синьо-жовті пробилися у фінальну стадію, де посіли у своїй групі третє місце, а переможцем стала команда Іспанії.

Нагадаємо, що у четвер, 7 липня, відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації ЧС-2024 з футзалу, за підсумками якого своїх суперників дізналася збірна України.

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