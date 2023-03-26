Юнацька збірна України з футзалу перемогла сербів і втретє поспіль вийшла на чемпіонат Європи

"Синьо-жовті" здобули три перемоги в трьох матчах відбіркового циклу.

Юнацька збірна України з футзалу (U-19) пробилася до фінального турніру Євро-2023.

У заключному матчі кваліфікації команда Ігоря Москвичова обіграла Сербію з рахунком 4:2 .

Це дозволило "синьо-жовтим" посісти перше місце у своїй відбіркові групі. Раніше українці розгромили Чорногорію (12:1) та Румунію (7:3).

Збірна України U-19 з футзалу втретє поспіль вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи. До цього "синьо-жовті" 2019 року посіли третє місце на груповому етапі, а 2022-го програли у півфіналі Португалії.

Фінальна частина юнацького Євро-2023 з футзалу відбудеться від 3 до 10 вересня у хорватському Поречі.

У фінальному турнірі континентальної першості U-19 команди будуть поділені на дві групи по чотири збірні. Дві найкращі команди квартетів вийдуть до Фіналу чотирьох.

Нагадаємо, жіноча збірна України з футзалу завоювала "срібло" чемпіонату Європи-2023. В історичному фіналі українки програла Іспанії.

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