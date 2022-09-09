Юнацька збірна України з футзалу програла Португалії та не зуміла пробитися до фіналу ЧЄ-2022: відео

Збірна України з футзалу віком до 19 років у рамках 1/2 фіналу Чемпіонату Європи зазнала розгромної поразки від однолітків із Португалії з рахунком 1:4.

Зазначимо, що "синьо-жовті" отримали право зіграти в півфіналі змагань завдяки другій позиції на груповії стадії. Українці набрали по сім очок із чинним чемпіоном континенту та господарем турніру Іспанією по сім балів, протте поступилися їм лідерством у квартеті через гіршу різницю забитих та пропущених голів.

Португалія, своєю чергою, вийшла до 1/2 фіналу турніру з першого місця, набравши дев'ять очок із дев'яти можливих. Також путівку до топ-4 континенту отримала й збірна Польщі.

Щодо розвитку подій у грі України та Португалії, то команда Віталія Одегова пропустила вже на третій хвилині. До перерви португальці зуміли засмтутити голкіпера "синьо-жовтих" ще раз. Цікаво, що зробив це воротар "європейських бразильців" від своєї половини поля, коли українці грали з п'ятим польовим. Майже на самому початку другого тайму Португалія втретє відзначилася в сітці воріт нашої команди. В останню десятихвилинку команди обмінялися забитими м'ячами, але суттєво це жодним чином не вплинуло на загальний розвиток подій.

До вашої уваги відеоогляд гри між Україною та Португалією.

Як наслідок, збірна Португалії вийшла до фіналу ЧЄ-2022, де зустрінеться з іспанцями. "Фурія Роха" в півфіналі обіграла поляків із рахунком 5:2.

Перед цим "синьо-жовті" в квартеті обіграли в неймовірному поєдинку Хорватію ( 6:4 ),розбили Румунію ( 5:2 ) та звели до нічиєї дуель із Іспанією ( 2:2 );

),розбили Румунію ( ) та звели до нічиєї дуель із Іспанією ( ); Фінал ЧЄ-2022 між Португалією та Іспанією відбудеться у суботу, 10 вересня.

Додамо, що право зіграти у фінальній частині Євро-2022 з футзалу юнацька збірна України отримала завдяки тому, що посіла в своїй відбірковій групі перше місце з трьома перемогами в трьох матчах.

Юнацький чемпіонат Європи з футзалу проходить вдруге в історії. Перший розіграш турніру у 2019 році виграла саме збірна Іспанії, яка в фіналі з рахунком 6:1 розбила Хорватію. На Євро-2019 збірна України вийшла до групового етапу. “Синьо-жовті” посіли третє місце в групі та не пробилися до півфіналу.

Раніше повідомлялося, що доросла збірна України з футзалу отримала суперників в основному раунді відбору до ЧС-2024.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.