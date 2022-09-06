Юнацька збірна України з футзалу розгромила Румунію та вперше в історії вийшла до півфіналу Чемпіонату Європи

Збірна України з футзалу віком до 19 років виграла другий поєдинок групової стадії континентальної першості, яка триває в іспанському місті Хаені.

Так, підопічні Віталія Одегова з рахунком 5:2 розгромили однолітків із збірної Румунії.

Зазначимо, що право зіграти у фінальній частині Євро-2022 з футзалу юнацька збірна України отримала завдяки тому, що посіла в своїй відбірковій групі перше місце з трьома перемогами в трьох матчах.

До вашої уваги відеоогляд гри між Українною та Румунією.

Таким чином, перемігши румунів, юнацька збірна України набрала шість очок. Це дозволило "синьо-жовтим" вийти з групи та вперше в історії зіграти в півфіналі континентальної першості. В стартовій грі групового етапу ЧЄ команда Одегова обіграла Хорватію з рахунком 6:4.

У завершальному поєдинку групової стадії українським юнакам належить зіграти ще проти Іспанії, які в другому турі розбили Хорватію з рахунком 11:1. Ця дуель, яка й визначить лідера квартету, розпочнеться в середу, 7 вересня, о 22:00 за київським часом. Півфінал за участю збірної України відбудеться у четвер, 8 вересня - о 19 або 22:00 за Києвом.

Додамо, що юнацький чемпіонат Європи з футзалу проходить вдруге в історії. Перший розіграш турніру у 2019 році виграла збірна Іспанії, яка в фіналі з рахунком 6:1 розбила Хорватію. На Євро-2019 збірна України вийшла до групового етапу. “Синьо-жовті” посіли третє місце в групі та не пробилися до півфіналу.

Раніше повідомлялося, що доросла збірна України з футзалу отримала суперників в основному раунді відбору до ЧС-2024.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.