Юнацька збірна України з футзалу виграла свою групу та вийшла до півфіналу Євро-2023

За путівку до фіналу "синьо-жовті" позмагаються з Іспанією.

Юнацька збірна України з футзалу (U-19) пробилася до півфіналу чемпіонату Європи-2023.

Українці вийшли до плейоф континентальної першості, посівши перше місце у групі B. "Синьо-жовті" випередили команди Словенії, Італії та Фінляндії.

Збірна України розпочала турнір поразкою від Італії (1:2), після чого обіграла Словенію (4:2) та перемогла Фінляндію (7:4).

Оскільки у заключному матчі групи В Словенія обіграла Італію – 4:2, це дозволило Україні вийти до плейоф з першого місця квартету.

Юнацьке Євро-2023 з футзалу. Група В. Турнірна таблиця

1. Україна – 6 очок (3 матчі), 12:8 (різниця м'ячів)

2. Словенія – 6 очок (3), 10:8

3. Італія – 6 очок (3), 9:5

4. Фінляндія – 0 (3), 6:16

Таким чином, у півфіналі чемпіонату Європи українці зіграють проти другої команди групи А, якою виявилася Іспанія. Поєдинок Україна – Іспанія відбудеться у п'ятницю, 8 вересня. Початок – о 21:30 за київським часом.

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Словенія. Фінал турніру відбудеться у неділю, 10 вересня, о 21:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що футзальна збірна України серед гравців із вадами зору тріумфувала на Всесвітніх іграх-2023.

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