Юнацька збірна України з футзалу здійснила камбек, але програла Іспанії у півфіналі Євро-2023

"Синьо-жовті" вдруге поспіль зупинилися за крок від фіналу континентальної першості.

Юнацька збірна України з футзалу (U-19) не змогла вийти до фіналу чемпіонату Європи-2023.

У півфінальному матчі українці в напруженій боротьбі поступилися команді Іспанії з рахунком 2:3 .

Уже на 3-й хвилині поєдинку "синьо-жовті" поступалися 0:2, але нашій команді вдалося відігратися. До перерви відставання скоротив Дмитро Рибицький, а на старті другого тайму Денис Сніцаренко відновив паритет у матчі.

Однак уже невдовзі у складі іспанської збірної відзначився Віктор Рамос. У підсумку саме цей м'яч виявився вирішальним і вивів "Червону фурію" до фіналу турніру.

У вирішальному матчі континентальної першості іспанці позмагаються з Португалією, яка у півфіналі обіграла Словенію (3:2).

Зазначимо, що юнацька збірна України з футзалу вдруге поспіль зупинилася за крок від фіналу ЧЄ. Минулого року "синьо-жовті" у півфіналі поступилися Португалії з рахунком 1:4.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу Євро-2023 українська збірна виграла свою групу, залишивши позаду команди Словенії, Італії та Фінляндії.

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