Юнацька збірна України завершила перший раунд відбору на Євро-2023 третьою перемогою поспіль

Юнацька збірна України (U-19) перемогла команду Швеції у третьому турі кваліфікації на Євро-2023. Поєдинок завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 0:2

Перший тайм завершився без забитих голів. На початку другого тайму 18-річний півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк відкрив рахунок матчу. Через 20 хвилин його одноліток з львівського "Руху" Віталій Холод подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

Таким чином, за підсумком усіх матчів українці набрали 9 очок і завершили кваліфікацію на першому місці. Команда Сергія Нагорняка пробилася до елітраунду відбору на континентальну першість.

Жеребкування елітраунду відбору Євро-2023 відбудеться 8 грудня.

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