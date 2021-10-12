Юнацька збірна України здійснила камбек та з першого місця вийшла до еліт-раунду відбору Євро-2022

Юнацька збірна України здійснила камбек та з першого місця вийшла до еліт-раунду відбору Євро-2022

У надскладному вирішальному матчі підопічні Володимира Єзерського вирвали нічию у поляків.

Юнацька збірна України з футболу (U-19) у вольовому стилі вийшла до еліт-раунду відбору Євро-2022. Команда Володимира Єзерського в останній, третій грі кваліфікаційного раунду зіграла внічию ( 2:2 ) проти однолітків з Польщі.

Поєдинок складався не за сценарієм "синьо-жовтих". Вже на 12-й хвилині у ворота українців був призначений пенальті, який реалізував нападник "Дженоа" Александр Букса. На 31-й хвилині поляки подвоїли перевагу - у цьому їм допоміг автогол захисника "Маріуполя" Данила Удода.

Однак українці не опустили рук і спромоглися створити камбек. У компенсований до першого тайму час пенальті реалізував півзахисник "Дніпра-1" Єгор Ярмолюк, який нещодавно опинився в списку найкращих молодих гравців світу.

А на 83-й хвилині Удод реабілітувався за автогол і забив вирішальний м'яч - Україна вирвала нічию та підсумкове перше місце в групі.

Із 7 очками підопічні Володимира Єзерського випередили в таблиці Фінляндію (6 очок), Польщу(4) та Мальту (0).

До еліт-раунду кваліфікації виходять володарі двох перших місць в групах, а також найкраща збірна з тих, що посядуть треті місця за результатами матчів з першою і другою командами.

Жеребкування еліт-раунду кваліфікації відбудеться навесні 2022 року. Там Україна потрапить в одну з семи груп, переможці яких вийдуть на Євро-2022, де приєднаються до господарки фінального турніру - Словенії.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання