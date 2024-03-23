Юнацька збірна України здобула другу поспіль перемогу в елітраунді відбору на Євро-2024 (відео)

"Синьо-жовті" розгромили однолітків з Латвії та наблизилися до виходу на континентальну першість.

Юнацька збірна України (U-19) розбила команду Латвії у другому матчі елітраунду кваліфікації до Євро-2024. Поєдинок у місті Скоп'є завершився з рахунком 3:0 .

Підопічні Дмитра Михайленка вийшли вперед на 34-й хвилині зустрічі завдяки голу нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка.

Після перерви "синьо-жовті" розвинули свою перевагу – на 60-й хвилині Пономаренко оформив дубль, реалізувавши пенальті.

До розгрому нааприкінці матчу справу довів форвард "Сандерленда" Тімур Тутеров, забивши третій м'яч у ворота латвійської збірної.

Для українців це друга поспіль перемога в елітраунді відбору на Євро-2024. У стартовому матчі наша команда перемогла однолітків з Північної Македонії (2:0).

Перед заключним туром збірна України з 6 очками лідирує у своїй групі, випереджаючи Швейцарію за додатковими показниками. Латвійці та македонці ще не набирали залікових балів.

Для виходу на континентальну першість українці повинні посісти перше місце у своїй групі. Вирішальний матч третього туру між Україною та Швейцарією відбудеться у вівторок, 26 березня.

Нагадаємо, переможці груп елітраунду приєднаються до господаря, Північної Ірландії, у фінальній стадії, яка відбудеться 15-28 липня 2024 року і стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

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