Юнацька збірна України знищила Швейцарію та оформила вихід на Євро-2024 (відео)

Команда Дмитра Михайленка виграла свою групу, здобувши три перемоги у трьох матчах.

Юнацька збірна України (U-19) розгромила команду Швейцарії у заключному третьому турі елітраунду кваліфікації до Євро-2024. Поєдинок у місті Скоп'є завершився з рахунком 3:0 .

Українці та швейцарці підійшли до очної зустрічі, маючи по 6 очок у своєму активі. Водночас команду Дмитра Михайленка завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів влаштовувала навіть нічия у матчі з "хрестоносцями", щоб зберегти перше місце в групі та вийти на континентальну першість.

Однак "синьо-жовті" надзвичайно впевнено розібралися зі своїм суперником. Усі три голи українська збірна забила після перерви. На 63-й хвилині рахунок у матчі відкрив Геннадій Синчук, завдавши точного обвідного удару в дальній кут з-за меж штрафного.

Через п'ять хвилин українці подвоїли свою перевагу. Матвій Пономаренко після закидання від партнера скористався грубою помилкою голкіпера суперника, який випустив м'яч з рук, і з близької відстані розстріляв порожні ворота.

На 78-й хвилині наша команда зробила рахунок розгромним. Пономаренко оформив дубль – нападник київського "Динамо" виграв боротьбу у штрафному майданчику швейцарців та головою пробив у лівий кут.

Таким чином, юнацька збірна України виграла свою групу, набравши максимально можливі 9 очок, і вийшла на Євро-2024.

Зазначимо, що у двох попередніх матчах елітраунду відбору на ЧЄ наша команда перемогла Північну Македонію (2:0) та розбила Латвію (3:0). Відтак різниця голів, з якою українці завершили вирішальний раунд кваліфікації на континентальну першість, склала 8:0.

Фінальна стадія юнацького Євро-2024 відбудеться 15-28 липня 2024 року в Північній Ірландії та стане відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20).

Раніше повідомлялося, що збірна України U-17 розгромила Словаччину та вийшла до фінального турніру Євро-2024.

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