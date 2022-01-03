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Юні російські хокеїсти влаштували масову бійку на льоду (відео)

Юні російські хокеїсти влаштували масову бійку на льоду (відео)

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Юні російські хокеїсти влаштували масову бійку на льоду (відео)

Батькам довелося рознімати жахливе побоїще.

У російському Новокузнецьку на матчі дитячих команд сталася бійка команда на команду, під час якої деякі діти не могли самостійно піднятися з льоду.

На викладених у мережі кадрах видно, як юнаки нападають одного на одного.

Що спричинило конфлікт, невідомо. Він дійшов до того, що матері спортсменів вийшли на лід, щоб вгамувати синів.

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