Юні російські хокеїсти влаштували масову бійку на льоду (відео)

Батькам довелося рознімати жахливе побоїще.

У російському Новокузнецьку на матчі дитячих команд сталася бійка команда на команду, під час якої деякі діти не могли самостійно піднятися з льоду.

На викладених у мережі кадрах видно, як юнаки нападають одного на одного.

Що спричинило конфлікт, невідомо. Він дійшов до того, що матері спортсменів вийшли на лід, щоб вгамувати синів.

Читайте також:

Скандальний рейс: молодіжна збірна Росії не змогла вилетіти з Канади через відмову від масок і алкоголь на борту

У Швейцарії під час хокейного матчу гравці провалилися під лід (відео)

Російська хокейна збірна зіграла на турнірі в формі СРСР: світова спільнота вибухнула гнівом