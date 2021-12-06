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Юні українські фехтувальниці перемогли росіянок та виграли історичне "золото" Кубка світу

Юні українські фехтувальниці перемогли росіянок та виграли історичне "золото" Кубка світу

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Юні українські фехтувальниці перемогли росіянок та виграли історичне "золото" Кубка світу

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Також є медаль й в індивідуальних змаганнях.

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі стала переможницею юніорського Кубка світу, який триває в румунській Тімішоарі.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

Так, "синьо-жовті" у складі Аліни Полозюк, Катерини Буденко, Ольги Сопіт та Крістіни Петрової стартували з перемоги над Угорщиною у чвертьфіналі (45:23), після чого перемогли Польщу у півфіналі (45:26).

У фіналі Україна здобула перемогу над Росією - 40:34. Українські рапіристки виграли золото Кубка світу у командних змаганнях вперше в історії.

Зазначимо, що в індивідуальних змаганнях "срібло" здобула Полозюк. Для 19-річної спортсменки це перша нагорода на такому рівні.

Полозюк виграла усі шість боїв в групі й розташувалася на третьому місці за підсумками попереднього раунду одразу за американкою Цандер Родс і подругою по команді Петровою. Полозюк стартувала у турі прямого вибування поєдинком 1/32 проти іншої українки Єлизавети Чижикової (15:2). Далі перемогла італійку Ірене Де Б’язіо (15:8), угорку Реку Ковач (15:2) та британку Тіган Уільямс-Стюарт (15:13). Вже гарантувавши собі медаль, Аліна змусила скласти зброю Кароліну Журавську (15:5). Проте у фіналі не змогла підібрати ключик до американки Родс (12:15).

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