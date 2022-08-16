Юніорська збірна України з гандболу стала віцечемпіоном Європи у дивізіоні "B"

Збірна України з гандболу віком до 18 років виграла "срібні" медалі Чемпіонату Європи у дивізіоні "B", який відбувався у румунській Крайові.

Так, "синьо-жовті" в фінальному протистоянні зазнали поразки від Австрії з рахунком 23:30 .

Зазначимо, що початок гри був за українцями. Збірна України повела в рахунку (5:2, 6:4, 8:5). Пізніше збірна Австрії перехопила контроль над матчем, виграла перший тайм 15:12 та утримала перевагу після перерви.

Цікаво, що підопічні Вадима Бражника перемогли австрійців на груповій стадії 29:26, однак зробити це знову не вдалось. Ось, що сказав керманич "синьо-жовтих" після завершення фінального протистояння.

"Вітаю всіх з сріблом. Дякуємо вболівальникам, які вірили в нас і тим, хто не вірив, теж дякуємо.

Був хороший для нас початок фінального матчу, але, на жаль, травма вже другого розігруючого не залишила нам можливості знайти рівноцінну заміну на цій позиції. Але я вдячний всім хлопцям за самовіддачу та волю до перемоги.

Хочу подякувати всім дитячим тренерам за те, що знайшли та виховали таких спортсменів! Слава Україні!", - сказав Бражник.

Найкращим гравцем збірної України у фінальній зустрічі було визнано лівого крайнього Олександра Сірика, на рахунку якого 11 голів з 12 кидків;

Два українці потрапили до збірної найкращих гравців юніорського Євро-2022 (дивізіон "В"). Владислав Щербіна - найкращий захисник турніру. Микола Процюк - найкращий лівий півсредній турніру;

"Бронзовим" призером континентальної першості стали господарі змагань - румуни.

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