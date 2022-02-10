Юний хакер викрав з банківської картки Неймара майже 40 тисяч євро: деталі злочину

Юний хакер викрав з банківської картки Неймара майже 40 тисяч євро: деталі злочину

Поліція спіймала зловмисника.

Поліція штату Сан-Паулу заарештувала чоловіка, якого звинувачують у крадіжці з банківського рахунку форварда ПСЖ та збірної Бразилії Неймара.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 20-річний чоловік украв з рахунку Неймара 37 тисяч євро.

Обвинувачений працював помічником із адміністративних питань в одній із компаній. Він входив до злочинної групи, що займається шахрайством шляхом незаконних операцій.

Зазначається, що особи інших людей, які брали участь у аферах, також встановлені.

Цього сезону Неймар забив три м'ячі і віддав три результативні передачі в 14 матчах за ПСЖ. Контракт нападника з паризьким клубом розрахований до 30 червня 2025 року.

Наразі бразилець відновлюється після травми, яку він отримав у листопаді минулого року.

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