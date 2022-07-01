Юний швед встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною на відкритому повітрі: відео

22-річний шведський стрибун Арман Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках із жердиною на відкритому повітрі.
Так, 30 червня, Дюплантіс на домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі з другої спроби взяв висоту 6,16 метра. Таким чином, Арман на сантиметр покращив власний попередній світовий рекорд, встановлений ним у Римі два роки тому.
До вашої уваги відео рекордного стрибка.
Нагадаємо, Дюплантісу також належить світовий рекорд у змаганнях зі стрибків із жердиною у приміщенні — 6,20 метра, який він встановив у березні.
Додамо, що на Олімпіаді-2020 в Токіо швед виграв перше олімпійське "золото" в кар’єрі, а в березні вперше став чемпіоном світу в приміщенні.
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