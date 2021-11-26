Юний талант "Шахтаря" може продовжити кар'єру у Ла Лізі

"Севілья" уважно слідкує за 20-річним вінгером.
Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик може найближчим часом змінити клубну прописку.
За інформацією видання Fichajes, послугами юного українця зацікавилося керівництво Севільї.
Переходом українського футболіста особисто візьметься спортивний директор іспанського клубу Мончі.
- Цього сезону 20-річний футболіст провів 15 поєдинків в футболці "Шахтаря", у яких відзначився 2 голами та 5 результативними передачами.
- "Севілья" займає 3 позицію у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи 28 очків у активі.
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