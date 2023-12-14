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Юний український фехтувальник загинув на війні з російськими окупантами

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Юний український фехтувальник загинув на війні з російськими окупантами

Федір Єпіфанов / Фото: facebook.com/fencing.ukraine

Федір Єпіфанов призупинив спортивну кар'єру заради захисту батьківщини.

На війні з російськими загарбниками загинув 19-річний український фехтувальник Федір Єпіфанов.

Трагічну новину повідомила Національна федерація фехтування України на своїй сторінці у Facebook.

"Надійшла жахлива та болісна звістка з фронту про загибель українського фехтувальника Федора Єпіфанова. Федір боронив Україну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави. Тоді йому тільки-но виповнилось 18 років, і він призупинив спортивну кар'єру заради захисту батьківщини", – йдеться в дописі.

Єпіфанов був чемпіоном і призером всеукраїнських змагань із фехтування на рапірах, членом національної збірної України та майстром спорту. Він здобував освіту в Олімпійському фаховому коледжі імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання та спорту України.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув колишній футболіст "Ворскли", "Металіста" та "Зорі" Олександр Гончар. Також у боротьбі з агресором загинув ексгравець "Волині" та тернопільської "Ниви" Роман Годований.

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Дата публікації
Перегляди
735
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