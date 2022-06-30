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Юний український легкоатлет відібрався на дорослий чемпіонат світу, але відмовився від участі

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Юний український легкоатлет відібрався на дорослий чемпіонат світу, але відмовився від участі

Фото: Федерація легкої атлетики України

18-річний українець Артур Фельфнер мав стати наймолодшим атлетом у секторі для метання спису на ЧС-2022, однак цього не станеться.

Лідер збірної України з метання спису Артур Фельфнер відібрався на дорослий чемпіонат світу з легкої атлетики завдяки своїй позиції у світовому рейтингу, однак вирішив відмовитися від участі у світовій першості.

У коментарі Суспільне Спорт спортсмен пояснив свій вчинок.

"Ми з тренером вирішили знятися, адже (на дорослий чемпіонат світу - ред.) потрібно було летіти в США і перебувати там ще днів 10. Це дуже довго, у мене не було б часу на підготовку до свого чемпіонату світу серед юніорів (до 20-ти років). А саме ці змагання для мене важливіші", - відповів Фельфнер.

Юніорський чемпіонат світу з легкої атлетики (до 20-ти років) відбудеться в Колумбії на початку серпня. Змагання у секторі метання спису відбудуться 1 серпня - кваліфікація та 3 серпня - фінал.

Фельфнер 2021 року став чемпіоном Європи серед юніорів (до 20-ти років) та віцечемпіоном світу у цій ж віковій категорії.

А уже цього року спортсмен кілька разів оновив свої особисти рекорди, наближався при цьому до абсолютного рекорду України. Його найкраща спроба була встановлена в червні у Словаччині - 84.32 метри. Це п'ятий найкращий результат в історії України загалом, лише два метальника показували кращі результати.

Нагадаємо, що представник України Андрій Проценко став найкращим у стрибках у висоту на турнірі Бронзового континентального туру в бельгійському Льєжі.

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