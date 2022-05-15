Юний український легкоатлет встановив історичне досягнення на змаганнях в Німеччині

Юний український легкоатлет встановив історичне досягнення на змаганнях в Німеччині

18-річний легкоатлет Артур Фельфнер встановив юніорський рекорд України з метання списа та показав один із найкращих результатів Європи серед атлетів U-20 за всю історію.

На змаганнях в німецькому Оффенбурзі Фельфнер метнув снаряд на 83,28 метра. Це четвертий в історії результат для європейських атлетів віком до 20 років.

Про це повідомляє European Athletics.

Кращого результату вдалося досягти лише 2-разовому олімпійському чемпіону норвежцю Андреасу Торкільдсену (83,87 м), латвійцю Зигізмунду Сірмайсу (84,69 м) та росіянину Олександру Іванову (83,55 м).

Додамо, що на змаганнях в Оффенбурзі Фельфнер зайняв 4-те місце, а перемогу здобув 30-річний німець Андреас Гофман з результатом 86,52 м.

Нагадаємо, що срібна призерка Олімпіади-2020 каратистка Анджеліка Терлюга стала чемпіонкою етапу Прем'єр-ліги WKF у Марокко.

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