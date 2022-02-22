"Ювентус" із голом на 32-й секунді не зумів обіграти іспанський клуб в плейоф Ліги чемпіонів (відео)

"Ювентус" із голом на 32-й секунді не зумів обіграти іспанський клуб в плейоф Ліги чемпіонів (відео)

Гра у відповідь між "б'янконері" та "Жовтою субмариною" відбудеться 16 березня.

Іспанський "Вільяреал" та італійський "Ювентус" розписали нічию в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на домашній арені "Жовтої субмарини" завершився з рахунком 1:1 .

"Стара синьйора" вийшла вперед на самому початку зустрічі. 22-річний сербський форвард Душан Влахович, який взимку перебрався до туринців з "Фіорентини", забив вже на 32-й секунді свого дебютного матчу в Лізі чемпіонів.

Данілу довгою передачею знайшов Влаховича в штрафному майданчику суперника, а той майстерно обробив м'яч і точно пробив низом у дальній кут.

Цікаво, що гол Влаховича - другий у списку найшвидших в Лізі чемпіонів серед гравців-дебютантів турніру. Швидше забити вдалося лише українцю Євгену Коноплянці, який відзначився у 2015 році в матчі за "Севілью" проти "Боруссії" Менхенгладбах через 19 секунд після виходу на заміну.

"Жовта субмарина" відігралася вже в другому таймі. На 66-й хвилині Етьєн Капу виконав м'яку передачу до штрафного майданчика "б'янконері", а Дані Парехо в один дотик розстріляв ворота Войцеха Щесни.

Повну версію поєдинку дивіться тут. Матч-відповідь команди проведуть 16 березня в Турині.

"Жовта субмарина" фінішувала в групі другою, лідерство виборов англійський "Манчестер Юнайтед". Позаду залишилися італійська "Аталанта" українця Руслана Малиновського та швейцарський "Янг Бойз";

Туринці, своєю чергою, виграли квартет у англійського "Челсі", російського "Зеніта" та шведського "Мальме".

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