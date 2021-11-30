"Ювентус" можуть виключити з Серії А та позбавити чемпіонських титулів

Туринський клуб підозрюється у фінансових махінаціях.

Найбільш титулований футбольний клуб Італії "Ювентус" зіткнувся з серйозною небезпекою. Глава італійської асоціації захисту прав споживачів (CODACONS) Марко Донцеллі заявив, що туринський клуб можуть понизити до Серії B та позбавити останніх чемпіонських титулів через неправдиву фінансову звітність.

У розслідуванні фігурують президент "б'янконері" Андреа Аньєллі, віцепрезидент Павел Недвед та колишній спортивний директор клубу Фабіо Паратічі.

"Система звинувачень дуже серйозна і проливає зловісне світло на останні сезони з огляду на те, що останніми роками було реальне домінування туринського клубу. Якщо "Ювентус" незаконно отримав перевагу перед іншими командами, то управління ринкової конкуренції мало б втрутитися та накласти індивідуальні санкції.

Для захисту тисяч фанатів ми подамо скаргу до антимонопольного комітету та федеральної прокуратури з проханням перевести "Ювентус" до Серії B і позбавити останніх титулів, виграних у результаті цих потенційно незаконних операцій", - наводить слова Донцеллі Football Italia з посиланням на TuttoMercatoWeb.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, правоохоронні органи також розслідують фінансові деталі трансферу Кріштіану Роналду до Турина та періоду його перебування в клубі від 2018 до 2021 року. Ці документи порівнюють із записами телефонних розмов, які є у розпорядженні слідства.

Туринський клуб підозрюють в тому, що він міг здійснювати додаткові перекази португальському форварду, не вносячи їх до фінансової звітності. Увагу слідчих привернув той факт, що у телефонних розмовах регулярно згадуються щомісячні платежі Роналду під час жорсткого локдауну в Італії (березень - квітень 2020 року). У той час інші футболісти "Ювентуса" погодилися на зниження зарплати або відтермінування платежів.

Через корупційний скандал у 2006 році "Ювентус" уже переводився до Серії B. Тоді туринский клуб також позбавили виграних у сезонах 2004/05 і 2005/06 "скудетто".

Від 2012-го до 2020 року "Ювентус" дев'ять разів поспіль ставав чемпіоном Італії, поки минулого сезону гегемонію туринців не перервав міланський "Інтер".

У нинішньому сезоні команда Массіміліано Аллегрі після 14 турів йде на сьомій позиції, набравши 21 бал. В останньому матчі чемпіонату "Стара синьйора" програла "Аталанті" українця Руслана Малиновського.

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