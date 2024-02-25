"Ювентус" на останніх секундах вирвав перемогу в напруженому матчі Серії А з 5 голами (відео)

"Ювентус" вдома обіграв "Фрозіноне" у матчі 26-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 3:2 .

Уже на третій хвилині зустрічі Душан Влахович вивів "б'янконері" вперед після передачі Вестона Маккенні.

На 14-й хвилині гості відігралися – відзначився Валід Шеддіра. На 27-й хвилині "Фрозіноне" вдалося повести в рахунку – точного удару завдав Марко Брешіаніні.

Ще до перерви "Стара синьйора" відновила паритет у грі. На 32-й хвилині Влахович оформив дубль, а Маккенні заніс до свого активу другий асист.

Усе могло завершитися нічиєю, але у самій кінцівці матчу туринський гранд зміг вирвати перемогу. На 90+5-й хвилині вирішальний гол забив Даніеле Ругані, а Влахович віддав результативну передачу.

Огляд матчу "Ювентус" – "Фрозіноне"

Після цього поєдинку "Ювентус" (57 очок) посідає друге місце у Серії А. Підопічні Массімільяно Аллегрі на 6 балів відстають від лідера "Інтера", який провів на два матчі менше. "Фрозіноне" (23 пункти) йде на 16-й позиції.

У наступному турі "Ювентус" 3 березня на виїзді зіграє проти "Наполі". Того ж дня "Фрозіноне" прийме "Лечче".

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