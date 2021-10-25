"Ювентус" на останній хвилині врятувався від поразки у "Всеіталійському дербі" з "Інтером"

"Ювентус" на останній хвилині врятувався від поразки у "Всеіталійському дербі" з "Інтером"

Рятівником для "старої синьори" став Пауло Дібала.

Туринський "Ювентус" у рамках 9-го туру Чемпіонату Італії розписав нічию на виїзді проти чинного переможця турніру - міланського "Інтера".

Зазначимо, рахунок у цій грі було відкрито вже на 17 хвилині - результативним ударом відзначився форвард "нерадзуррі" Едін Джеко. Для нього цей гол став сьомим у поточному розіграші внутрішньої першості.

Associated Press

Після цього вболівальникам довелося чекати на забитий м'яч аж до 89 хвилини , коли головний арбітр призначив пенальті у ворота господарів. До "позначки" підійшов аргентинський нападник Пауло Дібала та без проблем переграв наддосвідченого голкіпера "Інтера" - Саміра Хандановича.

Associated Press

Associated Press

Цікаво, що перед призначенням пенальті вилучення отримав головний тренер "Інтера" - Сімоне Індзагі.

Таким чином, вирвавши нічию проти міланців, "Ювентус" набрав 15 очок та піднявся на шосте місце в турнірній таблиці. Що стосується "Інтера", то вони тепер мають у своєму активі 18 балів та йдуть на третій сходинці.

Наступний тур Серія А розпочнеться вже 26 жовтня. Що стосується "Ювентуса" та "Інтера", то вони зустрінуться з "Сассуоло" та "Емполі" відповідно. Ці протистояння будуть зіграні в середу, 27 жовтня.

Додамо, що матч "Інтера" та "Ювентуса" називають "Всеіталійським дербі" через їхню кількість протистоянь, які в Італії мають понад 100-річну історію.

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