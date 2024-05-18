"Ювентус" на тлі скандалу звільнив головного тренера після перемоги в Кубку Італії: що трапилося

Італійський "Ювентус" оголосив про звільнення Массиміліано Аллегрі з посади головного тренера.

Про припинення співпраці з 56-річним італійським фахівцем туринський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

У "Ювентусі" наголосили, що відставка Аллегрі пов'язана з його поведінкою під час та після фіналу Кубка Італії, оскільки вона "не відповідає цінностям клубу".

Раніше головний редактор авторититного видання Tuttosport заявив: "Аллегрі після фіналу Кубка Італії штовхнув мене та сказав: "Я відірву тобі обидва вуха та вдарю по обличчю. Пиши правду в газеті".

Зазначимо, що "Ювентус" став переможцем Кубка Італії. У фінальному матчі 15 травня "б'янконері" обіграли "Аталанту" з рахунком 1:0.

У чемпіонаті Італії за два тури до кінця "Стара синьйора" з 67 очками посідає четверте місце та вже забезпечила собі путівку до основного раунду Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Аллегрі вдруге очолив туринський клуб в травні 2021 року. У 149 матчах під його керівництвом команда здобула 80 перемог, 34 рази зіграла внічию та зазнала 35 поразок.

Також Аллегрі тренував "Ювентус" у 2014-2019 роках. На чолі "б'янконері" він виграв 5 чемпіонатів Італії, 5 Кубків, 2 Суперкубки Італії та двічі доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

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