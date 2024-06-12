"Ювентус" офіційно очолив тренер, який вивів "Болонью" до Ліги чемпіонів

Італійський "Ювентус" оголосив про призначення Тьяго Мотти новим головним тренером команди.

Як повідомляється на офіційному сайті "б'янконері", 41-річний фахівець підписав контракт до 30 червня 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Пресслужба "Старої синьйори" опублікувала в соцмережах такий відеоролик на честь призначення Мотти.

На посаді керманича туринського клубу Мотта замінив Массиміліано Аллегрі, якого на тлі скандалу було звільнено після перемоги в Кубку Італії.

Мотта розпочав тренерську кар'єру 2018 року в молодіжній команді ПСЖ. Потім він очолював італійські "Дженоа", "Спецію" та "Болонью", з якою минулого сезону посів п'яте місце у Серії А та зумів кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

"Ювентус" завершив сезон-2023/24 на третій позиції у чемпіонаті Італії, також пробившись до найпрестижнішого євротурніру.

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