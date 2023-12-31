"Ювентус" переміг "Рому" в центральному матчі 18-го туру та підібрався до лідера Серії А (відео)

"Стара синьйора" скоротила відставання від "Інтера" до двох очок.

"Ювентус" на своєму полі здолав "Рому" в центральному поєдинку 18-го туру італійської Серії А. Зустріч у Турині завершилася з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому матчі було забито на початку другого тайму. На 47-й хвилині Адріан Рабйо відзначився після передачі Душана Влаховича.

Зазначимо, що за весь поєдинок "Стара синьйора" завдала 13 ударів проти 11 у римлян (у площину воріт – 4:2). За очікуваними голами (xG) "б'янконері" також перевершили команду Жозе Моурінью – 1,22 проти 0,41. Володіння м'ячем – 43% проти 57% на користь "вовків".

Огляд матчу "Ювентус " – "Рома"

Після цієї перемоги "Ювентус" (43 очки) йде на другому місці в Серії А. Підопічні Массімільяно Аллегрі скоротили відставання від лідера "Інтера" до двох балів. "Рома" (28 пунктів) перебуває сьомій позиції.

У наступному турі "Ювентус" 7 січня на виїзді зіграє проти "Салернітани", а "Рома" того ж дня прийме "Аталанту".

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