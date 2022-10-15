"Ювентус" після ганьби в Ізраїлі насилу виграв туринське дербі (відео)

"Ювентус" на виїзді переміг "Торіно" в центральному матчі 10-го туру італійської Серії А. Принципове туринське дербі завершилося з рахунком 0:1 .

"Б'янконері" довго не могли розпечатати ворота суперника, однак все ж зробили це наприкінці зустрічі. Рятівником "Старої синьйори" став Душан Влахович - сербський нападник став автором вирішального гола на 75-й хвилині поєдинку.

Відео гола Влаховича

Торіно - Ювентус: турнірне становище після матчу

Після перемоги в дербі "Ювентус" з 16 очками піднявся на сьому позицію в турнірній таблиці Серії А. "Торіно" перебуває на 11-му місці з 11 балами у своєму активі.

У наступному турі підопічні Массіміліано Аллегрі 21 жовтня прийматимуть "Емполі", а "бики" 23 жовтня на виїзді зіграють проти "Удінезе".

Нагадаємо, на тижні "Ювентус" на виїзді сенсаційно поступився ізраїльському "Маккабі" з Хайфи (2:0) в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. За два тури до кінця туринці мають лише 3 очки та ділять третю та четверту сходинки квартету з "Маккабі. Лідирують у групі ПСЖ і "Бенфіка", які набрали по 8 балів.

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