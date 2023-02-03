"Ювентус" подужав "Лаціо" і став останнім півфіналістом Кубка Італії (відео)

За путівку до фіналу "Стара синьйора" побореться з "Інтером".

"Ювентус" переміг "Лаціо" в домашньому матчі 1/4 фіналу Кубка Італії – 1:0.

Єдиний гол "б'янконері" забили наприкінці першого тайму. Глейсон Бремер на 44-й хвилині замкнув навіс від Філіпа Костича.

Після перерви римляни намагалися відігратися, однак не змогли цього зробити, завдавши лише один удар у площину воріт туринського клубу.

Огляд матчу

В півфіналі підопічні Массіміліано Аллегрі зустрінуться з "Інтером", який у своєму чвертьфінальному поєдинку мінімально здолав "Аталанту" з рахунком 1:0.

Іншого фіналіста визначатимуть "Кремонезе" (в 1/4 фіналу сенсаційно вибив "Рому" – 1:2) та "Фіорентина" (у чвертьфіналі обіграла "Торіно" – 2:1).

Перші матчі 1/2 фіналу Кубка Італії заплановано на 4 квітня, поєдинки у відповідь – 25 квітня). Фінал турніру відбудеться 24 травня. Чинним володарем трофею є "Інтер".

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