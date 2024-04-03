"Ювентус" розібрався з "Лаціо" у першому матчі півфіналу Кубка Італії (відео)

"Ювентус" на домашній арені обіграв "Лаціо" у першому матчі півфіналу Кубка Італії. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 2:0 .

До перерви команди не змогли розпечатати ворота одна одної. На старті другого тайму "б'янконері" вийшли вперед – на 50-й хвилині точного удару завдав Федеріко К'єза.

На 64-й хвилині підопічні Массімільяно Аллегрі забили другий м'яч. Його автором став Душан Влахович.

Огляд матчу "Ювентус" – "Лаціо"

Матч-відповідь між "Лаціо" та "Ювентусом" відбудеться 23 квітня у Римі.

У другому півфіналі Кубка Італії позмагаються "Фіорентина" та "Аталанта". Матчі заплановано на 3 і 24 квітня.

Наступний матч "Ювентус" зіграє 7 квітня з "Фіорентиною" у Серії А. Днем раніше "Лаціо" проведе дербі з "Ромою" у чемпіонаті Італії.

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