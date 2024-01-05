"Ювентус" розтрощив суперника на шляху до чвертьфіналу Кубка Італії (відео)

"Стара синьйора" шість разів відзначилася у воротах "Салернітани".

"Ювентус" розгромив "Салернітану" в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 6:1 .

Гості несподівано вийшли вперед уже на першій хвилині – відзначився нігерійський нападник Чуквубуікем Іквуемесі.

На 12-й хвилині "б'янконері" відігралися зусиллями Фабіо Міретті, а на 35-й хвилині гол Андреа Камб'ясо дозволив уже туринцям опинитися в ролі лідера.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги "Старої синьйори" в рахунку. А ось у другому тайму підопічні Массімільяно Аллегрі не залишили супернику жодних шансів, ще чотири рази вразивши його ворота.

На 54-й хвилині за "Ювентус" забив Даніеле Ругані. На 75-й хвилині захисник "Салернітани" Ділан Бронн зрізав м'яч у власні ворота. Довершили розгром гравці туринського клубу Кенан Їлдіз та Тімоті Веа, які відзначилися на 88-й і 90+1-й хвилинах відповідно.

Огляд матчу "Ювентус" – "Салернітана"

У чвертьфіналі "Ювентус" зіграє проти "Фрозіноне", який в 1/8 фіналу сенсаційно розгромив "Наполі" (4:0). Матч відбудеться 10 січня.

В інших парах 1/8 фіналу зустрінуться "Фіорентина" – "Болонья" (9 січня), "Лаціо" – "Рома" (10 січня) та "Мілан" – "Аталанта" (10 січня).

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