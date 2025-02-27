"Ювентус" сенсаційно вилетів з Кубка Італії, у серії пенальті програвши аутсайдеру Серії А (відео)

"Б'янконері" не зуміли вийти до півфіналу турніру, пропустивши туди "Емполі".

"Ювентус" сенсаційно зазнав поразки від "Емполі" в матчі 1/4 фіналу Кубка Італії сезону-2024/25. Основний час поєдинку в Турині завершився з рахунком 1:1, а в серії пенальті точнішими виявилися гості – 2:4.

"Сині", які наразі йдуть у зоні вильоту в Серії А, перебуваючи лише на 18-му місці, відкрили рахунко на 24-й хвилині зусиллями Юссефа Малеха.

"Б'янконері" відігралися на 66-й хвилині – відзначився Кефрен Тюрам. Таким чином, справа дійшла до серії пенальті, де свої удари не реалізували два футболісти "Старої синьйори" – Душан Влахович і Кенан Їлдиз.

Огляд матчу "Ювентус" – "Емполі"

Отже, "Ювентус" вилетів з Кубка Італії, а "Емполі" пробився до півфіналу турніру, де позмагається з "Болоньєю", яка в 1/4 фіналу здолала "Аталанту" (1:0).

В іншому півфіналі турніру зійдуться "Мілан" та "Інтер". В 1/4 фіналу "россонері" вибили "Рому" (3:1) українського форварда Артема Довбика, а "нерадзуррі" обіграли "Лаціо" (2:0).

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