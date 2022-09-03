"Ювентус" спіткнувся у поєдинку з "фіалками", не скориставшись можливістю очолити Серію А (відео)

Туринський "Ювентус" зіграв унічию з "Фіорентиною" у гостьовому матчі 5-го туру італійської Серії А.

Напружене протистояння на стадіоні "Артеміо Франкі" завершилося з рахунком 1:1 .

Першими в цій зустрічі відзначилися гості. Результативний удар на 9-й хвилині в активі новачка "б'янконері" Аркадіуша Міліка.

На 29-й хвилині "фіалки" відігралися зусиллями Крістіана Куаме. Наприкінці першого тайму "Фіорентина" могла виходити вперед, проте Лука Йович не реалізував пенальті.

У другій половині поєдинку господарі створили чимало моментів, але вирвати перемогу їм не вдалося - гра завершилася внічию.

Огляд матчу

Після п'яти зіграних матчів "Ювентус" з 9 очками посідає четверту сходинку Серії А. "Фіорентина" з 6 балами перебуває на 10-му місці. Лідирують у чемпіонаті "Аталанта" та "Рома" (в обох - по 10 очок), які свої поєдинки 5-ту туру проведуть пізніше.

У шостому турі підопічні Массіміліано Алегрі приймуть "Салернітану", а "фіалки" поїдуть в гості до "Болоньї". Обидва матчі відбудуться 11 вересня.

Читайте також:

Серія А онлайн: розклад і результати матчів 5-го туру Чемпіонату Італії з футболу

"Аталанта" Малиновського завдяки хет-трику нідерландця розібралася з "Торіно" та стала лідером Серії А

"Ювентус" здобув впевнену перемогу над клубом українця в Серії А, "Наполі" несподівано оступився з новачком