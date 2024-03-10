"Ювентус" та "Аталанта" розійшлися бойовою нічиєю в матчі 28-го туру Серії А (відео)

"Б'янконері" та "бергамаски" не визначили сильнішого у гольовій перестрілці.

"Ювентус" на своєму полі зіграв унічию з "Аталантою" в матчі 28-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 2:2 .

У першому таймі гості заробили мінімальну перевагу в рахунку – на 35-й хвилині відзначився Тен Копмайнерс.

Після перерви господарям вдалося переламати перебіг зустрічі. Спочатку на 66-й хвилині рахунок зрівняв Андреа Камб'ясо, а через чотири хвиини Аркадіуш Мілік вивів "Стару синьйору" вперед.

Однак втримати перемогу команда Массімільяно Аллегрі не зуміла. На 75-й хвилині Копмайнерс оформив дубль і врятував для "бергамасків" нічию.

Огляд матчу "Ювентус" – "Аталанта"

Буде додано незабаром.

Після цього поєдинку "Ювентус" (58 очок) посідає третє місце у Серії А, пропустивши за підсумками туру "Мілан" (59 балів) на другу позицію. Беззаперечним лідером чемпіонату є "Інтер" (75 пунктів).

"Аталанта" (47 очок) продовжує боротьбу за потрапляння до єврокубків і наразі розташовується на шостій сходинці.

У наступному турі Серії А "б'янконері" 17 березня приймуть "Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського. Того ж дня "Богиня" вдома зустрінеться з "Фіорентиною".

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