"Ювентус" у більшості здолав "Мілан" і впритул наблизився до лідерів Серії А (відео)

"Ювентус" обіграв "Мілан" у виїзному матчі 9-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Сан-Сіро" у Мілані завершився з рахунком 0:1 .

Наприкінці першого тайму "россонері" залишилися в меншості – захисник команди Малік Тіав заробив пряму червону картку, сфоливши перед власним карним майданчиком проти Мойзе Кіна.

У другому таймі підопічні Массіміліано Аллегрі зуміли скористатися чисельною перевагою та вирвати перемогу. На 63-й хвилині вирішальний гол забив колишній гравець "Мілана" Мануель Локателлі.

Огляд матчу

Після поразки "Мілан" (21 бал) залишився на другому місці у Серії А. "Ювентус" (20 очок) посідає третю позицію та впритул наблизився до "россонері" та "Інтера", який лідирує з 22 заліковими пунктами.

У наступному турі підопічні Стефано Піолі 29 жовтня на виїзді зіграють проти чинного чемпіона "Наполі". Днем раніше "Стара синьйора" прийматиме "Верону".

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