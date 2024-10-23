"Ювентус" у меншості зазнав сенсаційної поразки в матчі Ліги чемпіонів (відео)

"Ювентус" сенсаційно програв "Штутгарту" в домашньому матчі третього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 0:1 .

Перший тайм минув без забитих голів. Одразу після перерви "шваби" могли виходити вперед, але гол Деніза Ундава було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR) через гру рукою.

На 84-й хвилині "Стара синьйора" залишилилася в меншості – дві жовті картки упродовж трьох хвилин примудрився заробити бразильський захисник Данілу.

Через дві хвилини німецький клуб мав нагоду забити з пенальті, проте Енцо Мійо не зумів реалізувати 11-метровий.

І все ж "Штутгарту" вдалося вирвати перемогу – у компенсований час, на 90+2-й хвилині, автором єдиного та вирішального гола став Ель-Білаль Туре.

Огляд матчу "Ювентус" – "Штутгарт"

Після цього матчу "Ювентус" з 6 очками посідає 11-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду ЛЧ. "Штутгарт" розташовується на 16-й позиції, маючи у своєму активі 4 залікові бали.

У наступному турі "Ювентус" 5 листопада на виїзді зіграє проти французького "Лілля", а "Штутгарт" днем пізніше прийматиме італійську "Аталанту".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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