"Ювентус" у першому матчі Серії А після зняття 15 очок видав вогняну "перестрілку" з "Аталантою" (відео)

Команди забили шість м'ячів на двох, але переможця так і не визначили.

"Ювентус" на власному полі розписав результативну нічию з "Аталантою" в рамках 19-го туру італійської Серії А – 3:3 .

Гості вийшли вперед вже у дебюті зустрічі – Адемола Лукман відзначився на 4-й хвилині. Ще до перерви "б'янконері" відповіли своїми двома голами – спершу пенальті реалізував Анхель Ді Марія, а потім з гри забив Аркадіуш Мілік.

На старті другого тайму "бергамаскам" вдалося перевернути перебіг поєдинку. На 46-й хвилині Йоакім Мехле відновив паритет у цьому протистоянні, а за сім хвилин Лукман вивів "Аталанту" вперед, оформивши дубль.

Утім, туринці змогли уникнути поразки. На 65-й хвилині Данілу врятував нічию для "Старої синьйори".

Огляд матчу

Після цього матчу "Ювентус" з 23 очками посідає дев'яте місце в Серії А. "Аталанта" має у своєму активі 35 балів і розташовується на п'ятій позиції.

У наступному турі підопічні Массіміліано Аллегрі 29 січня приймуть "Монцу". Команда із Бергамо днем раніше вдома зустрінеться із "Сампдорією".

Нагадаємо, нещодавно "Ювентус" позбавили 15 очок у чемпіонаті Італії через фінансові махінації. Також туринському клубу загрожує виключення з єврокубків.

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