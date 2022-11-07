"Ювентус" у всеіталійському дербі розібрався з "Інтером" і впритул наблизився до топ-4 Серії А (відео)

Туринський "Ювентус" обіграв міланський "Інтер" в матчі 13-го туру італійської Серії А. Так зване Дербі Італії завершилося з рахунком 2:0 на користь команди Массіміліано Аллегрі.

Перший тайм поєдинку вийшов безгольовом. Однак після перерви Адріан Рабйо дозволив "б'янконері" вийти вперед після передачі від Філіпа Костича.

У середині другого тайму туринці могли забити ще один гол, але арбітр після перегляду відеоповтору скасував взяття воріт через гру рукою.

На цьому "Стара синьйора" не зупинилася і все ж відправила другий м'яч у ворота "нерадзуррі". На 84-й хвилині крапку в матчі поставив Ніколо Фаджолі, а Костич заніс до свого активу другий асист.

Інтер – Ювентус: огляд матчу

Здобувши четверту перемогу поспіль, "Ювентус" з 25 очками піднявся на п'яте місце в Серії А. Від зони Ліги чемпіонів туринці відстають лише на 2 бали. "Інтер" з 24 пунктами опустився на сьому сходинку.

У наступному турі "Стара синьйора" 10 листопада на виїзді зіграє з "Вероною". "Інтер" днем раніше прийматиме "Болонью".

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