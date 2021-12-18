"Ювентус" впевнено обіграв "Болонью" та покращив позиції в Серії А

"Ювентус" впевнено обіграв "Болонью" та покращив позиції в Серії А

Команда Алегрі наблизилася до зони Ліги чемпіонів.

В рамках 18-го туру італійської Серії А "Ювентус" відправився у гості до "Болоньї" та добився перемоги - 0:2.

Рахунок матчу було відрито вже на шостій хвилині. Відзначився Альваро Мората з передачі Федеріко Бернардескі.

У середині другого тайму гості відзначилися ще раз зусиллями Хуана Куадрадо.

Команда Алегрі набрала 31 очко і піднялася на шосте місце в Серії А. "Болонья" залишилася на десятій позиції.

У наступному турі "Ювентус" прийматиме Кальярі, а "Болонья" на виїзді зіграє проти "Сассуоло".

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