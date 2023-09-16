"Ювентус" впевнено розібрався з "Лаціо" та очолив Серію А (відео)

"Ювентус" на власному стадіоні переміг "Лаціо" у матчі 4-го туру італійської Серії А – 3:1 .

У першому таймі "б'янконері" двічі вразили ворота римлян. На 10-й хвилині рахунок у грі відкрив Душан Влахович.

А на 26-й хвилині перевагу туринського клубу зміцнив Федеріко К'єза.

У другому таймі "орли" зуміли скоротити відставання зусиллями Луїса Альберто на 64-й хвилині.

Проте команда Массіміліано Аллегрі уже за три хвилини повернула собі перевагу у два м'ячі – відзначився Влахович, оформивши дубль. Потім "Стара синьйора" без проблем довела справу до перемоги.

"Ювентус" (10 очок) вийшов на перше місце у Серії А. "Лаціо" має лише три бали у своєму активі та посідає 15-ту сходинку.

У наступному турі "б'янконері" 23 вересня на виїзді зіграють із "Сассуоло", а підопічні Мауріціо Саррі того ж дня приймуть "Монцу".

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